Κινέζοι μετέφεραν ολόκληρο αρχαίο δάσος για να το σώσουν!

Ένα ιστορικό δάσος 10.000 δέντρων και 50 ιστορικής αξίας κατοικίες κινδύνευσαν από την προγραμματισμένη κατασκευή μιας καινούργιας, μεγάλης τεχνητής λίμνης στην Κίνα. Εξανέστη ο επιχειρηματίας Ma Danong όταν ανακάλυψε ότι θα καταστρέφονταν τα ηλικίας 2.000 ετών καμφορόδεντρα. Και ξεκίνησε ένα δεκαετές πρότζεκτ μεταφοράς τους σε μια καινούργια τοποθεσία.

Επιπλέον, αποσυναρμολογήθηκαν 50 οικίες της εποχής της δυναστείας των Μινγκ και της δυναστείας των Τσινγκ. Βοτανολόγοι, μηχανικοί, ειδικοί στην αρχαία κινεζική αρχιτεκτονική επιστρατεύτηκαν από τον Ma. Της μεταφοράς, πλησίον της Σαγκάης, επέζησε το 80% των δέντρων. Μάλιστα, οι κατοικίες θα αποτελέσουν ένα τουριστικό θέρετρο εν ονόματι Amanyangyun. “Συνειδητοποίησα ότι ο μόνος τρόπος να προστατέψω και να τιμήσω την ιστορία μας ήταν να εμφυσήσω καινούργια ζωή και σκοπό σ’ αυτά τα παμπάλαια σπίτια και να επιτρέψω στα ιερά δέντρα που τα περιστοίχιζαν να εμψυχωθούν με ανανεωμένο πνεύμα” είπε ο Ma.













GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 5 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες