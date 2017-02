Κατασκευές που δημιουργήθηκαν γύρω από δέντρα

Ένα δέντρο ενοχλεί μια κατασκευή, κτήριο, μπαρ, σταθμό τρένου… Τι κάνει τότε ο κατασκευαστής; Ή το κόβει ή προσαρμόζει τα σχέδιά του πάνω σε αυτό. Στην περίπτωση των εικόνων που ακολουθούν επιλέχθηκε ο δεύτερος τρόπος και οι δομές προσαρμόστηκαν στο δέντρο…

1. Σιδηροδρομικός σταθμός χτισμένος γύρω από ένα 700 ετών δέντρο, Σταθμός Neyagawa’a, Ιαπωνία



2. Βιβλιοθήκη Bourg-la-Reine, Γαλλία



3. Έστιατόριο Figueira Rubaiyat, Βραζιλία



4. Γυάλινο σπίτι χτισμένο γύρω από ένα δέντρο, Καζακστάν



5. Νηπιαγωγείο Fuji, Ιαπωνία



6. Δρόμος κατασκευάστηκε γύρω από δέντρο, Βραζιλία



7. Σπίτι χτισμένο γύρω από δέντρα, Βραζιλία



8. Σπίτι στο Λος Άντζελες χτισμένο γύρω από δέντρο, ΗΠΑ



9. Μπαρ χτισμένο γύρω από δέντρο, ΗΠΑ



