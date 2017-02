Και όμως ο ήλιος δεν είναι κίτρινος!

Σκεφτείτε για λίγο το χρώμα του ήλιου. Σίγουρα οι περισσότεροι αν όχι όλοι από εσάς θα είπατε από μέσα σας: «τι χαζή ερώτηση; Ο ήλιος είναι κίτρινος»! Ε, λοιπόν ο ήλιος δεν είναι κίτρινος. Και αυτό γιατί το φυσικό φως κάνει διάφορα τεχνάσματα για να μας ξεγελά. Όπως φαίνεται λοιπόν όλα εξαρτώνται από την τοποθεσία στην οποία βρισκόμαστε κάθε φορά. Ο ήλιος φαίνεται κίτρινος από τη Γη, αναφέρει το Business Insider. H αλήθεια είναι ότι ο ήλιος εκπέμπει κατά κόρον φωτόνια κυανού χρώματος. Βάσει αυτού του δεδομένου, υποθέτουμε ότι θα σκεφτήκατε πως τελικά ο ήλιος είναι πράσινος. Σωστά;

Λάθος. Από το διάστημα το φως του ήλιου φαίνεται λευκό. Και αυτό γιατί το ηλιακό φως δεν σχηματίζεται από ένα μοναδικό χρώμα, αλλά περιέχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Οπότε γιατί ο ήλιος είναι λευκός στο διάστημα και κίτρινος στη Γη; Αυτό συμβαίνει γιατί τα διαφορετικά χρώματα του ηλιακού φωτός έχουν διαφορετικές ενέργειες. Υψηλά ενεργειακά χρώματα, όπως το μπλε διασκορπίζονται περισσότερο εύκολα από το κίτρινο ή το πορτοκαλί. Στο διάστημα, ωστόσο δεν συντρέχει κάτι τέτοιο καθώς δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να έρθει σε αλληλεπίδραση με αυτά.

Κάθε ένα από αυτά τα χρώματα «χτυπάει» ταυτόχρονα τα μάτια μας και ξαφνικά διακρίνουμε ένα λευκό φως. Αλλά στη Γη το φως έχει την ιδιότητα να σκεδάζεται όταν συναντά μόρια του αέρα μικρότερα από το μήκος κύματός του, όπως τα μόρια του οξυγόνου και του αζώτου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας , η ατμόσφαιρα προκαλεί τη διασπορά περισσότερων μπλε φωτονίων του ηλιακού φωτός και αυτό κάνει τον ήλιο να φαίνεται κίτρινος και τον ουρανό μπλε. Αλλά κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου, ο ήλιος βρίσκεται πιο κοντά στον ορίζοντα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το φως διαπερνά μέσα από περισσότερα μόρια του αέρα και μέχρι η μπλε ακτινοβολία να φτάσει στα μάτια μας διασχίζει μεγαλύτερη απόσταση. Άρα φθάνει σε μας λιγότερο μπλε φως, αφήνοντας έτσι την πλεονάζουσα ερυθρή και κίτρινη ακτινοβολία (με τα χαμηλά ενεργειακά χρώματα: κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο) να κάνει αισθητή την παρουσία της κοντά στον ορίζοντα.

