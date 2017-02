Η υπέροχη βιβλιοθήκη της Οξφόρδης!

Η Βιβλιοθήκη της Οξφόρδης είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο όμορφα δωμάτια ανάγνωσης σε όλη την Ευρώπη. Χτίστηκε μεταξύ 1450 και 1480 και αρχικά περιλάμβανε μουσική, χάρτες και σπάνια βιβλία, ενώ τώρα προσφέρει και ήσυχο μέρος για διάβασμα με σπάνιους τίτλους και μοναδικά συγγραφικά κειμήλια. Λόγω του ανεκτίμητου περιεχομένου της και της ηλικίας της, οι εικόνες που έρχονται από το εσωτερικό της είναι σπάνιες. Ο φωτογράφος, ο David Iliff, κλήθηκε να την φωτογραφίσει και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.









Category: Περίεργες Φωτογραφίες