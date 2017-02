Η πρώτη πεζογέφυρα τυπωμένη από 3D εκτυπωτή!

Η πρώτη 3D-τυπωμένη πεζογέφυρα στον κόσμο εγκαινιάστηκε στο πάρκο Castilla-La Mancha στο Alcobendas, νότια της Μαδρίτης στην Ισπανία. Η γέφυρα αποτελείται από οκτώ μέρη, όπου το καθένα περιλαμβάνει στρώματα λιωμένου σκυροδέματος ενισχυμένου με θερμοπλαστικό πολυπροπυλένιο.

Η γέφυρα είναι δημιούργημα του Ινστιτούτου Προηγμένης Αρχιτεκτονικής της Καταλονίας σε συνεργασία με τον Enrico Dini, τον άνθρωπο που στην Ισπανία ονομάζουν “ο άνθρωπος που τυπώνει τα σπίτια”. Το αποτέσμα είναι απόλυτα ικανοποιητικό και ανοίγει τον δρόμο για ακόμα μεγαλύτερες τυπωμένες… κατασκευές.





Category: Περίεργες Φωτογραφίες