Η ομορφιά της Φινλανδίας μέσα από μαγευτικές εικόνες!

Μέσα στα χιονισμένα βουνά και κάτω από το λαμπερό Βόρειο Σέλας, η Φινλανδία είναι γνωστή για την εντυπωσιακή φυσική ομορφιά της. Πρόθυμος να ζήσετε από κοντά και να απαθανατίσει στο φακό του ένας μαγευτικό φινλανδικό χειμώνα, ο Ιάπωνας φωτογράφος Yuichi Yokota πέρασε 3 μήνες στην ονειρική περιοχή, λαμβάνοντας υπέροχες εικόνες.

Ο ίδιος φωτογράφισε μια πληθώρα θεμάτων, δίνοντας βάση στο μεγαλείο της Μητέρας Φύσης και στις γοητευτικές λεπτομέρειες της περιοχής. Από τον τεράστιο, έναστρο ουρανό και τους καταρράκτες στα καυσόξυλα και στον βραστήρα του τσαγιού, η διαφοροποιημένη συλλογή των στιγμιότυπων απεικονίζει όλες τις πτυχές της ζωής στη Λαπωνία.





















GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 4 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες