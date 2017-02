Το ολόγιομο φεγγάρι ενέπνευσε έναν Ισλανδό φωτογράφο να δημιουργήσει αυτό το εξαιρετικό βίντεο με τοπία της χώρας του κάτω από την πανσέληνο. Υπέροχες εικόνες από ποτάμια, βουνά και πόλεις να φωτίζονται από το φεγγάρι τη νύχτα, αλλά και ένα μαγευτικό Βόρειο Σέλας στον ουρανό να συμπληρώνει ιδανικά τα τοπία…



Category: Περιεργα Video