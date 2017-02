Η Διώρυγα της χλιδής στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Απολαύστε μία πτήση πάνω από τη διώρυγα την νέας Ποτίδαιας, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, εκεί όπου τα πεύκα φτάνουν μέχρι τα τιρκουάζ νερά και οι βάρκες αγκυροβολούν κάτω από τα σπίτια.

Είναι η διώρυγα που χωρίζει το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής στα δύο. Είναι άγνωστο το πότε ακριβώς ανοίχτηκε, αλλά σίγουρα υπήρχε πριν από τον 1ο αιώνα μ.Χ., με το έργο να ολοκληρώνεται, πιθανότατα, από τον Κάσσανδρο 300 με 400 χρόνια πιο πριν και να παίρνει τη σημερινή του μορφή πρόσφατα, μεταξύ 1935 και 1937.

Η κατασκευή της διώρυγας που ενώνει τον Τορωναίο με τον Θερμαϊκό κόλπο διευκόλυνε τη ναυσιπλοΐα, αλλά και προστάτευε την πόλη. Γι αυτό και υπάρχουν οχυρώσεις κατά μήκος της, το Ιουστινιάνειο Τείχος, από το οποίο σώζονται και φαίνονται στο βίντεο κάποια τμήματα και βυθισμένα δομικά υλικά.

Σήμερα πολυτελή γιοτ και κότερα διαπλέουν και αγκυροβολούν στη διώρυγα.

<iframe width=”600″ height=”338″ src=”https://www.youtube.com/embed/xBQUse6IwTU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

