Ζωγραφισμένο ανθρωπάκι “ζωντανεύει” με νερό!

Ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει μια ζωγραφισμένη φιγούρα με μαρκαδόρο να “ζωντανεύει” μόλις πέσει νερό πάνω της. Το μυστικό κρύβεται στην απλή επιστήμη των μαρκαδόρων που χρησιμοποιούμε για να γράψουμε πάνω σε γυαλιστερούς πίνακες. Η εικόνα θυμίζει λίγο ταινία επιστημονικής φαντασίας, αφού το ανθρωπάκι κινείται απίστευτα σαν να αποκτά ζωή με το νερό.

Ο Steve Mould εξηγεί: “Οι μαρκαδόροι που χρησιμοποιούμε για να γράψουμε στους λευκούς πίνακες περιέχουν ένα λάδι από σιλικόνη προκειμένου να σβήνεται το κείμενο εύκολα από τον πίνακα. Αυτό κάνει το μελάνι αδιάλυτο στο νερό. Όταν λοιπόν πέφτει νερό πάνω στη ζωγραφιά μια ισχυρή δύναμη άνωσης υπερνικά την κολλητικότητα του μελανιού, τραβώντας το “ανθρωπάκι” προς τα πάνω στην επιφάνεια του νερού και κάνοντάς το να επιπλέει. Έτσι αυτό μοιάζει να ζωντανεύει και το θέαμα προκαλεί εντύπωση…”.





Category: Περιεργα Video