Ευρώπη: Η σιωπή των γρύλων

Νύχτες αφύσικα ήσυχες: από τα 1.082 είδη ακρίδων και γρύλων που ζουν στην Ευρώπη, το ένα τέταρτο ήδη απειλείται με εξαφάνιση, προειδοποιεί έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Στην Ελλάδα, οι πληθυσμοί αυτών των εντόμων έχουν πληγεί όχι μόνο από τις ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και από τις πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Οι ακρίδες και οι γρύλοι (ή τριζόνια), μια ομάδα που ονομάζεται Ορθόπτερα, ζουν κυρίως σε λιβάδια και αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για πολλά είδη πτηνών και ερπετών -κι αυτό σημαίνει ότι η εξαφάνισή τους θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρα οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της IUCN, η οποία εκδίδει την επίσημη Κόκκινη Λίστα των απειλούμενων ειδών, τα ορθόπτερα αναγνωρίζονται πλέον ως η πιο απειλούμενη ομάδα μεταξύ των εντόμων που έχουν εξεταστεί στην Ευρώπη.

«Αν δεν λάβουμε μέτρα τώρα, ο γνώριμος ήχος των τριζονιών θα χαθεί από τα ευρωπαϊκά λιβάδια» λέει ο Ζαν Κριστόφ Βι της οργάνωσης.

Η έκθεση χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή 150 και πλέον εντομολόγων και οικολόγων.

Στην Ελλάδα και τα Κανάρια Νησιά, μεγάλο μέρος των απωλειών αποδίδεται στις δασικές πυρκαγιές. Σε άλλες περιοχές, τα ορθόπτερα απειλούνται από την μετατροπή λιβαδιών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, την υπερβολική ανάπτυξη της βλάστησης σε εγκαταλειμμένα βοσκοτόπια, το συχνό κούρεμα του γρασιδιού, καθώς και από τη χρήση λιπασμάτων και βαρέων γεωργικών μηχανημάτων.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, λένε οι ερευνητές της IUCN, οι χώρες-μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόσουν πιο πιστά τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για το Περιβάλλον.

Ζητούν επίσης τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης αυτής της ομάδας εντόμων, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή για ένα στα δέκα είδη ορθόπτερων.

