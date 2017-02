Εντυπωσιακά φακοειδή σύννεφα στον ουρανό!

Σύννεφα σε σχήμα UFO στροβιλίζονται πάνω από βουνά και εντυπωσιάζουν. Τα γνωστά φακοειδή σύννεφα εμφανίζονται πάνω σε βουνοκορφές όταν ο καιρός είναι καλός και μας αφήνουν άφωνους με το υπέροχο θέαμα. Τα εν λόγω σύννεφα εμφανίζονται σε διάφορες τοποθεσίες στον κόσμο, κυρίως πάνω από βουνά, εκεί που συμπυκνώνεται ο αέρας, στοιχείο που βοηθά στη δημιουργία τους. Ένα σπάνιο φαινόμενο που ο φακός απαθανάτισε από το Φούτζι μέχρι την Αλάσκα…





























Category: Περίεργες Φωτογραφίες