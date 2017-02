Εικόνες πόλεων από ψηλά που δεν έχετε ξαναδεί!

Κάνοντας βόλτα σε μια πόλη μπορεί οι ομορφιές να είναι πολλές ωστόσο η θέα από το έδαφος δεν επιτρέπει να εκτιμήσουμε πλήρως το μέγεθος και τη γεωμετρία των κτηρίων. Η ομάδα AirPano, που αποτελείται από Ρώσους φωτογράφους, απαθανατίζει στο φακό διάφορες πόλεις από ψηλά, έτσι όπως δύσκολα μπορούμε να τις δούμε και να απολαύσουμε την ομορφιά τους.

1. Νέο Δελχί, Ινδία



2. Sagrada Familia, Βαρκελώνη



3. Ντουμπάι



4. Παρίσι



5. Άμστερνταμ



6. Ντουμπάι



7. Σιάτλ



8. Agra Fort, Ινδία



9. Prambanan, Ινδονησία



10. Μπουένος Άιρες, Αργεντινή



GD Star Rating

loading...

, 6.8 out of 10 based on 4 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες