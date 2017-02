Γέφυρες αποκλειστικά για ζώα!

Οι ταχύτητες στις εθνικές οδούς είναι μεγάλες οπότε τα άγρια ζώα στη φύση κινδυνεύουν κατά τη διέλευσή τους. Οπότε οι Αρχές σκέφτηκαν να δημιουργήσουν διαβάσεις αποκλειστικά για τα ζώα πάνω από τους δρόμους. Η ασφάλεια των τετράποδων είναι σημαντική προκειμένου να διατηρηθούν ανέπαφα τα οικοσυστήματα… Οι πρώτες γέφυρες ζώων κατασκευάστηκαν στη Γαλλία τη δεκαετία του 1950, ενώ σήμερα η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση στον τομέα αυτό, με την Ολλανδία να μετρά 66 παρόμοιες γέφυρες.

Βέλγιο



Νιου Τζέρσεϊ





Ολλανδία



Γερμανία



Εθνικό Πάρκο Banff, Alberta, Καναδάς



Μοντάνα



Ολλανδία



Ελλάδα – Εγνατία Οδός



GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες