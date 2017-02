Απίθανος αστικός κήπος σε ύψος 155 μέτρων!

Το Sky Garden βρίσκεται στο Λονδίνο, σε ύψος 155 μέτρα και εκτείνεται σε τρεις ορόφους, προσφέροντας θέα 360 μοιρών σε όλη την πόλη. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στους εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένους κήπους και να δει από την βεράντα του ψηλότερου δημόσιου κήπου του Λονδίνου ολόκληρη την πόλη το πρωί ή το βράδυ.

Οι σχεδιαστές επέλεξαν μια σειρά από φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία της Μεσογείου αλλά και πολλά είδη ιθαγενή της Νότιας Αφρικής. Επιπλέον πολλά ανθοφόρα δίνουν χρώμα στον κήπο την άνοιξη και το καλοκαίρι, ενώ αρωματικά βότανα πλημμυρίζουν με μυρωδιές το πάρκο…















