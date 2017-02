Απίθανος στρόβιλος ψαριών στο βυθό!

Τα ρεύματα στον νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό φέρνουν μαζί τους αφθονία θρεπτικών ουσιών και πλαγκτόν στην περιοχή, προσελκύοντας θαλάσσια είδη όλων των μεγεθών. Σμήνη μικρών ψαριών φθάνουν πρώτα για ένα εύκολο γεύμα, αλλά σύντομα αναγκάζονται να εφεύρουν μοναδικούς τρόπους για να αποκρούσουν μεγαλύτερα αρπακτικά όπως οι καρχαρίες και οι τόνοι. Ένας από αυτούς είναι η κίνησή τους με ταχύτητα σε στροβιλισμό, δημιουργώντας έναν υποβρύχιο στρόβιλο, δυσκολεύοντας την προσέγγιση των μεγαλύτερων ψαριών. Το εντυπωσιακό υλικό από ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει πώς δουλεύει αυτός ο στρόβιλος και πώς προστατεύει τα μικρότερα ψάρια από τους εχθρούς τους…

