Απίθανες υποβρύχιες φωτογραφίες του 1938!

Ο Bruce Mozert άλλαξε τα πάντα στο χώρο της φωτογραφίας με τις επαναστατικές υποβρύχιες σκηνές του. Ο Αμερικανός φωτογράφος έγινε διάσημος το 1938 με εκθαμβωτικά πλάνα του στον πυθμένα του ωκεανού.

Εκείνος δημιούργησε ένα αδιάβροχο περίβλημα για τη φωτογραφική μηχανή του, ενώ χρησιμοποίησε διάφορα τρικ με γάλα και καπνό για να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Οι φωτογραφίες του βοήθησαν την αύξηση του τουρισμού στην παράκτια πόλη στη Φλόριντα, γνωστή για τα κρυστάλλινα νερά της αλλά και τον ίδιο να ξεκινήσει καριέρα στη φωτογραφία.

























Category: Περίεργες Φωτογραφίες