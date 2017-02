“Αεροδρόμιο” αποδημητικών πτηνών στην Κίνα!

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική έχει συχνά κατηγορηθεί ότι καταπατά τα ενδιαιτήματα της άγριας ζωής αλλά η εταιρεία McGregor Coxall μόλις παρουσίασε ένα νέο έργο που είναι κυριολεκτικά για τα πτηνά. Το πρώτο “Αεροδρόμιο Πτηνών” στον κόσμο έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει έναν χώρο υγειονομικής ταφής στο Lingang της Κίνας σε ένα καταφύγιο υδρόβιων πτηνών. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 50 εκατομμύρια πουλιά ταξιδεύουν από την Ανταρκτική κατά μήκος της ανατολικής Ασίας-Αυστραλίας, αλλά η διαδρομή είναι όλο και πιο απειλητική εξαιτίας της παράκτιας αστικοποίησης. Σήμερα, 1 στα 5 παγκοσμίως απειλούμενα υδρόβια πτηνά κάνουν αυτήν τη διαδρομή και ο πληθυσμός τους μειώνεται ραγδαία.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ζητήθηκε μια λύση η οποία δόθηκε με τη δημιουργία ενός υγροτόπου για τα αποδημητικά πουλιά. Εκεί θα μπορούν να σταματούν για τροφή και νερό, ενώ όλος ο χώρος θα αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου για την πόλη Tianjin. Επιπλέον θα υπάρχουν μονοπάτια για το κοινό και πάρκα. Η κατασκευή θα ξεκινήσει στα τέλη του 2017 και το έργο θα ολοκληρωθεί το 2018.









Category: Περίεργες Φωτογραφίες