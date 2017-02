Έφτιαξε εκκλησία από χιόνι σε χωριό που δεν είχε!

Ο Alexander Batyokhtin ζει στο χωριό Sosnovka, στη Σιβηρία, και χρειάστηκε περίπου έξι εβδομάδες για να κατασκευάσει μια εκκλησία από χιόνι, αφού η περιοχή δεν έχει καμία. Οι άνθρωποι αποζητούν έναν τόπο λατρείας αφού για να εκκλησιαστούν πρέπει να πάνε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, στην πόλη Ομσκ. Αυτό, όμως, είναι αδύνατο για τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους.

Και ήταν αυτή η δυσάρεστη κατάσταση που ενέπνευσε τον 41χρονο για να χρησιμοποιήσει αυτό που υπάρχει σε αφθονία εκεί, το χιόνι, προκειμένου να φτιάξει μια εκκλησία. Σε δύσκολες συνθήκες και σε θερμοκρασίες -30 βαθμούς Κελσίου κατάφερε να την τελειώσει, ευελπιστώντας να παραμείνει στη θέση της μέχρι τις αρχές της άνοιξης. Στο εσωτερικό της χωράνε μέχρι 3 άτομα και είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες