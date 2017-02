Άγνωστες χρήσεις του αυγού!

Μπορεί για πολλούς να είναι σούπερ απολαυστική και υγιεινή τροφή, ωστόσο το αυγό έχει πολλές άλλες χρήσεις που πολλοί δεν είχατε καν φανταστεί.

1. Μην το φάτε, ζωγραφίστε



Πριν τη λαδομπογιά, υπήρχε η λεγόμενη αυγοτέμπερα. Δηλαδή χρώμα με συνδετικό υλικό το αυγό. Για την ακρίβεια τον κρόκο. Φτιάχνεται σχετικά εύκολα, από τη χρωστική ουσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, λίγο νερό και τον κρόκο του αυγού. Επειδή ο κρόκος δεν διατηρείτε πολλές ημέρες, πρέπει να φτιάχνετε καινούργιο μείγμα κάθε μέρα, αλλά από τι στιγμή που ζωγραφίσετε σε μια επιφάνεια, είναι απίστευτα σταθερό. Έργα ζωγραφισμένα με αυγοτέμπερα χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα.

2. Γυαλίστε τα παπούτσια σας



Κάνει φοβερή δουλειά σε οτιδήποτε δερμάτινο. Απλά χωρίστε το ασπράδι από τον κρόκο και με ένα μαλακό σφουγγάρι απλώστε το ασπράδι στο δέρμα. Και να ξέρετε ότι το ασπράδι δεν μυρίζει οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άφοβα.

3. Ο κακός καφές θέλει το αυγό του



Απλά ρίξτε λίγα τσόφλια στους κόκκους του καφέ πριν το άλεσμα. Αυτό που κάνουν ουσιαστικά είναι να μειώσουν την οξύτητα του καφέ.

4. Φτιάξτε το χαλασμένο ψυγείο του αυτοκινήτου σας



Προσοχή: πρόκειται για λύση έκτακτης ανάγκης. Σπάστε ένα αυγό και ρίξτε μόνο το ασπράδι μέσα στο ψυγείο. εάν το κάνατε σωστά και το ψυγείο έχει αρκετό νερό, τότε το αυγό θα κατευθυνθεί προ το σημείο της διαρροής. Αφού η θερμοκρασία του νερού θα αρχίσει να αυξάνετε, το ασπράδι θα μαγειρευτεί στο σημείο και θα σφραγίσει -προσωρινά πάντα- τη διαρροή.

5. Καλύψτε τις πληγές σας



Ένας φυσικός τρόπος να καλύψετε τις πληγές σας. Θα χρειαστεί το αυγό να είναι βρασμένο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την λεπτή μεμβράνη που βρίσκεται ανάμεσα στο τσόφλι και το ασπράδι. Έχει επίσης την ιδιότητα να λειτουργεί ευεργετικά στον πόνο.

6. Θεραπεία για τα μαλλιά



Γιατί να αγοράζουμε ακριβά προϊόντα περιποίησης όταν μπορούμε να ανοίξουμε απλά το ψυγείο μας. Το αυγό είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, που είναι πολύ ευεργετική και για τα μαλλιά. Μπορείτε να τρίψετε το αυγό σε λουσμένα μαλλιά, να τα αφήσετε για περίπου 20 λεπτά και να ξεβγάλετε με χλιαρό νερό (όχι με ζεστό, για να μην μαγειρευτεί το αυγό). Για λιπαρά μαλλιά, χωρίστε το αυγό και χρησιμοποιείστε μόνο το ασπράδι. Για ξηρά μαλλιά χρησιμοποιείστε μόνο τον κρόκο.

7. Μάσκα προσώπου



Κολλαγόνο και πρωτεΐνη: ότι καλύτερο για τις λιπαρές επιδερμίδες και την ακμή. Χτυπήστε τα ασπράδια και απλώστε τα στο πρόσωπό σας. Τα αφήνετε μέχρι να στεγνώσει η μάσκα (15-20 λεπτά) και αφαιρείτε με ζεστό νερό.

8. Κηπουρική



Τα τσόφλια είναι ένα καλό λίπασμα. Και αυτό γιατί περιέχει ασβέστιο. Απλά απλώστε τα τσόφλια στο χώμα, γύρω από τα τα φυτά σας. Συνιστάται αυτή η διαδικασία να γίνει το φθινόπωρο, γιατί απαιτούνται αρκετοί μήνες για να αποσυντεθούνκαι να απορροφηθούν από τις ρίζες του φυτού.

9. Μια φυσική κόλλα



Αν ποτέ ξεμείνετε από κόλλα, το ασπράδι θα την κάνει την δουλειά. Βέβαια, κάνει μόνο για ελαφριά αντικείμενα, όπως χαρτιά. Μην το παρακάνουμε. Επειδή επίσης είναι φυσική, είναι ότι πρέπει για τις χειροτεχνίες των παιδιών.

GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες