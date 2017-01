Ζευγάρια που ποστάρουν φωτογραφίες σε τρυφερές στιγμές ίσως… μισιούνται

Η σεξολόγος Nicky Goldstein μιλώντας στην Daily Mail εξηγεί: «Συχνά τα ζευγάρια που ποστάρουν τις φωτό ψάχνουν την επιβεβαίωση της σχέση τους από άλλους ανθρώπους στα social media. Τα likes και τα σχόλια μπορούν σε μια δεδομένη φάση κάποιας σχέσης να είνα πραγματικά πολύτιμα, μπορεί να γίνουν η κίνηση που θα τους κάνει να πάρουν τα πάνω τους.

Καταλήγει δηλαδή το εν λόγω άτομο να επιζητά την επιβεβαίωσή της σχέσης του μέσα από το τι θα πουν οι άλλοι για τον σύντροφό του». Η Goldstein εξηγεί, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί και να είναι ένα σημάδι που δείχνει απλά ότι ο συγκεκριμένος σύντροφος έχει γίνει λίγο κτητικός με το ταίρι του και κατ’ επέκταση το ζευγάρια να μισείται θανάσιμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνα του πανεπιστημίου Μπρούνελ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες των social media που δημοσίευαν συχνά φωτογραφίες με τον σύντροφό τους είχαν χαμηλή αυτοεκτίμηση.

