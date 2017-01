Χωματερή μπουκαλιών έγινε “γυάλινη παραλία”

Η Glass Beach στο Ussuri Bay, κοντά στο Βλαδιβοστόκ, ήταν μια σοβιετική χωματερή για παλιά μπουκάλια. Ωστόσο τα κύματα με την πάροδο του χρόνου εξομάλυναν τα γυαλιά σε καλειδοσκοπικά βότσαλα και πλέον εκεί ο επισκέπτης απολαμβάνει μια υπέροχη ακτή που προστατεύεται από τις ρωσικές αρχές.

Κάτι που δείχνει πώς η άσχημη ρύπανση του ανθρώπου μεταμορφώθηκε από τη φύση σε ένα πανέμορφο τοπίο. “Παλιότερα εδώ πετούσαν μπουκάλια μπύρας και βότκας και ήταν μέρος επικίνδυνο. Όμως το νερό λείανε τα γυαλιά και τα μεταμόρφωσε σε όμορφα βότσαλα…”, αναφέρουν τοπικά Μέσα. Η παραλία είναι πλέον ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός το καλοκαίρι, που συγκεντρώνει πλήθος κόσμου…











