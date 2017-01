Το ψηλότερο χωριό των Βαλκανίων είναι ελληνικό!

Ένα από τα ωραιότερα και ιστορικότερα χωριά της Ελλάδας, η Σαμαρίνα είναι χτισμένη στις παρυφές του όρους Σμόλικα και σε υψόμετρο 1.600 μέτρα, γεγονός που την καθιστά το ψηλότερο χωριό στα Βαλκάνια αλλά και της Ελλάδας.

Το χωριό βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό καταπράσινο τοπίο και έχει περίπου 5.000 κατοίκους τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ το χειμώνα λειτουργούν εδώ μόνο μερικοί ξενώνες. Παλιότερα οι κάτοικοι ήταν πολλοί και ασχολούνταν κυρίως με την κτηνοτροφία, με τα “παιδιά της Σαμαρίνας” (από το ομώνυμο δημοτικό τραγούδι) να μαζεύουν τα ζώα τους το χειμώνα και το καλοκαίρι να τα ανεβάζουν στο βουνό.







