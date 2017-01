Το πρώτο δρομολόγιο τρένου από την Κίνα στο Λονδίνο!

Το πρώτο εμπορικό τρένο που θα κάνει τη διαδρομή Κίνα-Λονδίνο είναι γεγονός. Η αμαξοστοιχία θα κάνει ένα ταξίδι 18 ημερών για να φτάσει στο Λονδίνο και θα διανύει 12.000 χιλιόμετρα. Πρόσφατα η Κίνα εγκαινίασε τη σιδηροδρομική γραμμή με προορισμό το Λονδίνο, όπου το τρένο θα μεταφέρει ρουχισμό αξίας 4 εκατομμυρίων βρετανικών λιρών.

Το τρένο θα περνάει από το Καζακστάν, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Πολωνία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, με τελικό προορισμό το Λονδίνο. Το πρώτο τρένο αναχώρησε την 1η Ιανουαρίου και λογικά και χωρίς κανένα απρόοπτο θα φτάσει στο Λονδίνο στις 18 Ιανουαρίου. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η όγδοη χώρα η οποία προστίθεται στις γραμμές που έχει καθιερώσει η Κίνα προς την Ευρώπη ενώ το Λονδίνο είναι η 12η ευρωπαϊκή πόλη.





