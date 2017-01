Τα καυτερά φαγητά χαρίζουν μακροζωία!

Αγαπάτε τα καυτερά φαγητά; Τότε θα αγαπήσετε και τα αποτελέσματα νέας μελέτης του Πανεπιστημίου του Βερμόντ, που έδειξε ότι η κατανάλωση κόκκινων, καυτερών πιπεριών χαρίζει μακροζωία! Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση του συγκεκριμένου τροφίμου συνδέθηκε με μείωση 13% στη συνολική θνησιμότητα- κυρίως σε θανάτους που οφείλονταν σε καρδιαγγειακά συμβάματα και εγκεφαλικά.

Εδώ και πολλούς αιώνες, τα μπαχαρικά και οι πιπεριές θεωρούνται ιδιαίτερα επωφελή για την υγεία, ωστόσο μόνο μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κίνα το 2015 είχε εστιάσει στις καυτερές κόκκινες πιπεριές και στην επίδρασή τους στη μακροζωία. Η νέα μελέτη, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση PLoS, επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της κινεζικής μελέτης.

Η μελέτη χρησιμοποίησε στοιχεία από τη μελέτη NHANES, που συμπεριέλαβε περισσότερους από 16.000 Αμερικανούς, που παρακολουθήθηκαν για 23 χρόνια. Οι ερευνητές βρήκαν πως εκείνοι που κατανάλωναν καυτερές κόκκινες πιπεριές ήταν στην πλειοψηφία τους λευκοί, άνδρες, νεαρότερης ηλικίας, παντρεμένοι, κάπνιζαν, έπιναν αλκοόλ και κατανάλωναν περισσότερα λαχανικά αλλά και περισσότερο κρέας.

Ωστόσο, είχαν χαμηλότερα επίπεδα “LDL” (κακής) χοληστερόλης, σε σχέση με εκείνους που δεν κατανάλωναν κόκκινες πιπεριές τσίλι. Παρατήρησαν τον αριθμό των θανάτων και στη συνέχεια ανέλυσαν τις συγκεκριμένες αιτίες θανάτου.

“Παρόλο που ο μηχανισμός με τον οποίο οι κόκκινες πιπεριές καθυστερούν τον θάνατο δεν είναι ακόμη σίγουρος, τα κανάλια TRP παροδικού δυναμικού, που ελέγχονται από υποδοχείς (Transient Receptor Potential), που είναι οι πρώτοι υποδοχείς για διαπεραστικούς παράγοντες, όπως η καψαϊκίνη (το κύριο συστατικό των πιπεριών τσίλι), μπορεί να είναι εν μέρει υπεύθυνα για τη σχέση που παρατηρήθηκε”, τονίζουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Υπάρχουν κάποιες πιθανές εξηγήσεις για τα οφέλη που οι πιπεριές τσίλι έχουν για την υγεία, σημειώνουν οι ερευνητές Chopan και Littenberg. Aνάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει το γεγονός ότι η καψαϊκίνη –κύριο συστατικό των κόκκινων πιπεριών –θεωρείται ότι παίζει ρόλο στους κυτταρικούς και μοριακούς μηχανισμούς που προλαμβάνουν την παχυσαρκία και ρυθμίζουν την κυτταρική ροή του αίματος. Επίσης, διαθέτουν αντιμικροβιακές ιδιότητες, που ίσως έχουν έμμεση επίδραση στην υγεία του ξενιστή, αλλάζοντας τη χλωρίδα του εντέρου”.

“Με δεδομένο ότι η μελέτη μας γενικεύει προηγούμενα ευρήματα, η κατανάλωση πιπεριών τσίλι –ή ακόμη και πικάντικων φαγητών- μπορεί να αποτελέσει διατροφική σύσταση ή/και να τροφοδοτήσει περισσότερη έρευνα με τη μορφή κλινικών μελετών”, σημειώνει ο Chopan.

