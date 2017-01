Tο πιο λαμπερό άλογο στον κόσμο!

Όταν η Μητέρα Φύση…έχει κέφια, μας εκπλήσσει και μας εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες της. Μία από αυτές που αναμφισβήτητα τραβάει τα βλέμματα είναι και το Akhal Teke, μία από τις πιο όμορφες και σπάνιες ράτσες αλόγων στον κόσμο.

Με καταγωγή από το Τουρκμενιστάν, τα μεγαλοπρεπή αυτά ζώα είναι γνωστά για τη λάμψη τους, η οποία προέρχεται από το μεταλλιζέ τρίχωμά τους. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το λαμπερό τρίχωμά τους , που αντανακλά το φως όπως τα μέταλλα, οφείλεται στα γονίδιά τους και δεν πηγάζει από “ανθρώπινο χέρι”. Τα Akhal Teke πάντως δεν φημίζονται μόνο για την λάμψη τους αλλά και για τις αθλητικές τους επιδόσεις. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίως υπάρχουν μόνο 1.250 τέτοια άλογα.









GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες