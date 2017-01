Ένας… ελληνικός σταθμός μετρό στο Σαντιάγκο της Χιλής

Ένας σταθμός του Μετρό στο Σαντιάγκο, πρωτεύουσα της Χιλής, έχει μια ιδιαιτερότητα που μας τιμά ως Έλληνες. Ο σταθμός ονομάζεται Grecia (Ελλάδα) και στους χώρους του οι επιβάτες μπορούν θα θαυμάσουν ρεπλίκες της Αρχαίας Ελλάδας.

Αγάλματα και γλυπτά υπάρχουν μέσα σε προθήκες αλλά και τοιχογραφίες που εστιάζουν στους αρχαίους χρόνους της Ελλάδας, τιμούν ιδιαίτερα την πατρίδα μας. Η έκθεση αυτή λειτουργεί εκεί από το 2014, με αντίγραφα της αρχαίας ελληνικής Τέχνης, ως αποτέλεσμα συνεργασίας του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και της κυβέρνησης της Χιλής.







Category: Περίεργες Φωτογραφίες