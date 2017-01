Πιο ειλικρινείς οι άνθρωποι που βρίζουν σύμφωνα με νέα έρευνα

Σε μία έρευνα, με τίτλο «Frankly, we do give a damn: The relationship between profanity and honesty» οι ερευνητές από τα πανεπιστήμια του Hong Kong, του Stanford, του Cambridge και του Maastricht βρήκαν σύνδεση μεταξύ της αισχρολογίας και της εντιμότητας!

Οι ερευνητές λένε πως οι βωμολοχίες μπορεί να περιλαμβάνουν σεξουαλικές αναφορές, χυδαιότητα, προσβλητική αργκό και οτιδήποτε άλλο θεωρείται κοινωνικά ακατάλληλο.

Στα πλαίσια της έρευνας ζητήθηκε από την πρώτη ομάδα των 276 συμμετεχόντων τις συνήθειες τους σχετικά με την χρήση βρισιών αλλά και τις συνήθειες ειλικρίνειας τους και κατέληξαν στο ότι οι πιο ειλικρινείς άνθρωποι ήταν επίσης εκείνοι που έβριζαν περισσότερο!

Βρήκαν επίσης ότι οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν βωμολοχίες ως έναν τρόπο για να εκφράσουν τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους, και όχι στα πλαίσια μιας αντι-κοινωνικής συμπεριφοράς προς τους άλλους.

Σε μια δεύτερη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τα ευρήματα αυτά θέτοντας πιο ρεαλιστικά δεδομένα στα πλαίσια της πραγματικής ζωής, αναλύοντας τα status updates των πάνω από 73.000 χρηστών του Facebook. Σ’ αυτά τα πλαίσια έκαναν μετρήσεις σχετικά με την ειλικρίνεια και την χρήση βωμολοχιών (προηγούμενη έρευνα δείχνει πως ψεύτες προτιμούν να χρησιμοποιούν αντωνυμίες τρίτου προσώπου παρά να μιλούν σε πρώτο πρόσωπο και περισσότερες αρνητικές λέξεις).

Ξανά, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι ειλικρινείς άνθρωποι ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν βωμολοχίες!

Οι ερευνητές λένε πως η βωμολοχία συχνά χρησιμοποιείται για να εκφράσει τα συναισθήματα του καθενός, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό απεικονίζουν τους εαυτούς τους πιο τακτικά σε πιο ειλικρινή φως από τους άλλους.

Πηγή:ipop.gr

GD Star Rating

loading...

Category: Περίεργα Νέα