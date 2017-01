Πάγωσε ο Δούναβης στη Βιέννη μετά από 30 χρόνια!

Μετά από 30 ολόκληρα χρόνια οι Βιεννέζοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Δούναβη παγωμένο και να κάνουν πατινάζ πάνω στον πάγο. Μια τεράστια παγοπίστα αντίκρισαν οι κάτοικοι της πόλης, αφού οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες πάγωσαν τον ποταμό. Οι εικόνες είναι υπέροχες και τα τοπία που απαθανατίστηκαν από τους φωτογράφους κερδίζουν τις εντυπώσεις. Βέβαια, οι Αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να κινούνται με προσοχή στον πάγο, καθώς σε πολλά σημεία υπάρχει κίνδυνος διάρρηξης.









