Παγόβουνο όσο το Μπαλί ετοιμάζεται να αποκολληθεί!

Παγόβουνο που καλύπτει επιφάνεια 5.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δηλαδή σχεδόν όσο η νήσος του Μπαλί στην Ινδονησία, ενδέχεται σύντομα να αποκολληθεί από την κρηπίδα πάγου της δυτικής Ανταρκτικής, προειδοποιούν ερευνητές του Πανεπιστημίου Σουόνσι (Βρετανία). «Ένα παγόβουνο, που ενδεχομένως είναι ένα από τα 10 μεγαλύτερα που έχουν ποτέ εντοπιστεί, ετοιμάζεται να αποσπασθεί από την Ανταρκτική» επισημαίνουν οι επιστήμονες. Η επιφάνειά του είναι 85 φορές μεγαλύτερη από το Μανχάταν. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της ηπείρου, η κρηπίδα πάγου ονομάζεται “Larsen C” και το πάχος της φθάνει τα 350 μέτρα.

Εδώ και χρόνια, οι επιστήμονες παρατηρούν τη ρωγμή που έχει σχηματιστεί σε αυτήν την περιοχή και που πλέον υπερβαίνει σε μήκος τα 150 χιλιόμετρα. Όμως «τον Δεκέμβριο αυτή η ρωγμή επεκτάθηκε κατά 18 χιλιόμετρα και δεν απομένουν παρά περίπου 20 χλμ προτού να μην αποτελεί πλέον τμήμα της κρηπίδας πάγου. Θα ένιωθα έκπληξη στην περίπτωση που αυτό δεν αποκολληθεί τους επόμενους μήνες» είπε ο Άντριαν Λάκμαν, ένας από τους ερευνητές, κάνοντας λόγο για «ένα τεράστιο γεωγραφικό συμβάν που θα αλλάξει το τοπίο» αυτής της περιοχής.

