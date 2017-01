Ορατός με γυμνό μάτι από την Ελλάδα το απόγευμα ο διεθνής διαστημικός σταθμός

Κάτι διαφορετικό θα συμβεί σήμερα το απόγευμα στον ελληνικό ουρανό. Στις 18.42 (ώρα Ελλάδας) ο διεθνής διαστημικός σταθμός θα είναι ορατός με γυμνό μάτι σε ολόκληρη τη χώρα, όπως μας ενημερώνει ο αστροναύτης της NASA Ιγκνάτσιο Μανιάνι, αρκεί να μην χαθεί πίσω από τα σύννεφα που καλύπτουν σήμερα τον ελληνικό ουρανό.

Ο Μανιάνι μας χαιρετά από ψηλά στα ελληνικά, ξεκινώντας το tweet του με τη φράση «γειά σας Ελλάς»!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλός αστροναύτης αφιερώνει κάποια ανάρτηση στη χώρα μας. Από την αρχή του ταξιδιού του, έχει ανεβάσει πολλές φωτογραφίες της Ελλάδας από το διάστημα. Η τελευταία του ανάρτηση μάλιστα έγινε μόλις σήμερα το πρωί, όταν ο Μανιάνι ανήρτησε μία φωτογραφία της γέφυρας του Ρίου-Αντιρίου από τη μοναδική οπτική του γωνία.

Category: Περίεργα Νέα