Νοσταλγικές φωτογραφίες από εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Langdon Clay γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1949. Έπειτα από τη διαμονή του σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ επέστρεψε στη γενέτειρά του το 1971, όταν ξεκίνησε να φωτογραφίζει επαγγελματικά το αστικό τοπίο της μεγαλούπολης και τις λεπτομέρειες που του τραβούσαν το ενδιαφέρον. Για δύο ολόκληρα χρόνια, αυτό που πρωταγωνίστησε στις φωτογραφίες του ήταν τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Η συλλογή του, που πλέον έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο «Cars-New York», μας προσφέρει νοσταλγικές εικόνες από τα αυτοκίνητα της εποχής που απαθανάτισε στο φακό του ο Clay κατά τη διετία 1974-1976.

GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες