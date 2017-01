Ιπτάμενο αυτοκίνητο εντός του 2017 ετοιμάζει η Airbus

Η Airbus σχεδιάζει να δοκιμάσει έως το τέλος του 2017 ένα αυτόνομο ιπτάμενο όχημα, ως μέσο για τη μείωση του μποτιλιαρίσματος στους δρόμους των πόλεων.

Αυτό δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Airbus Τομ Εντερς σε συνέδριο ψηφιακής τεχνολογίας στο Μόναχο, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.

Η Airbus δημιούργησε πέρυσι μία μονάδα με την ονομασία Urban Air Mobility, με στόχο να αναπτύξει εναλλακτικά μεταφορικά μέσα εντός των πόλεων. Ανάμεσά τους είναι η ιδέα για ένα όχημα τύπου ελικοπτέρου, που θα μπορεί να νοικιάζει κανείς μέσω ειδικής εφαρμογής (app).

«Πριν 100 χρόνια οι αστικές μεταφορές έγιναν υπόγειες, τώρα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να γίνουν ιπτάμενες», δήλωσε ο Εντερς, ο οποίος δήλωσε αισιόδοξος ότι έως το τέλος του έτους η Airbus θα είναι σε θέση να κάνει μία πτήση επίδειξης ενός πρωτότυπου οχήματος χωρητικότητας ενός ατόμου.

«Είμαστε σε φάση πειραματισμού, αλλά παίρνουμε πολύ στα σοβαρά το ζήτημα», ανέφερε και τόνισε ότι οι μελλοντικές τεχνολογίες αυτού του είδους θα πρέπει να είναι καθαρές για μη μολύνουν κι άλλο τις πόλεις. Ακόμη, σημείωσε ότι με τα ιπτάμενα οχήματα θα μειωθούν τα κόστη για τις υποδομές των μεταφορών. «Όταν πετάς, δεν χρειάζεται να ρίχνεις δισεκατομμύρια σε τσιμεντένιες γέφυρες και δρόμους», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Airbus, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής εμπορικών ελικοπτέρων, θέλει να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες όπως η αυτόνομη οδήγηση και η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να φέρει πιο κοντά μία εποχή ιπτάμενων οχημάτων. Δεν διευκρίνισε, πάντως, πόσα κεφάλαια έχει επενδύσει ήδη η εταιρεία προς αυτήν την κατεύθυνση.

Πηγή:ant1news.gr

GD Star Rating

loading...

, 1.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργα Νέα