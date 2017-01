Η αστυφιλία επηρεάζει την εξέλιξη των φυτών και των ζώων σε όλο τον κόσμο

Καθώς ολοένα περισσότεροι άνθρωποι προσελκύονται από τις πόλεις σε όλο τον πλανήτη, οι επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι παρατηρούν πλέον ένα «σαφές σήμα» πως η αστυφιλία και η συνακόλουθη αστικοποίηση επηρεάζει την εξέλιξη των άλλων έμβιων οργανισμών, των φυτών και των ζώων. Η τάση αυτή -που παρατηρείται για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα- έχει περαιτέρω επιπτώσεις και για τους ίδιους τους ανθρώπους.

Οι ερευνητές από διάφορες χώρες, με επικεφαλής την καθηγήτρια Μαρίνα Αλμπέρτι του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (Proceedings of the National Academy of Sciences-PNAS), σύμφωνα με το BBC, ανέλυσαν πάνω από 1.600 περιπτώσεις στη Γη.

Η βασική τους διαπίστωση είναι ότι «παγκοσμίως η αστικοποίηση επηρεάζει ξεκάθαρα όλα τα πράγματα». Οι αλλαγές αυτές στα οικοσυστήματα επηρεάζουν στη συνέχεια όλο και περισσότερο τις διάφορες σημαντικές υπηρεσίες που τα οικοσυστήματα παρέχουν στους ανθρώπους.

Καθώς περισσότερος από τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό ζει πλέον σε αστικές περιοχές (ποσοστό που θα μεγαλώσει κι άλλο στο μέλλον), τα ζώα και τα φυτά επηρεάζονται εξελικτικά από αυτή την επέκταση των πόλεων, πολύ περισσότερο και με διαφορετικό τρόπο από ό,τι αν εξελίσσονταν στη φύση απερίσπαστα, χωρίς ανθρώπινες δραστηριότητες ολόγυρα. Οι διαχρονικές αυτές μεταβολές εξαιτίας των πόλεων αφορούν το μέγεθος των ζώων και των φυτών, τη συμπεριφορά τους, την αναπαραγωγή τους κ.α.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είναι οι σπόροι μερικών φυτών που ζουν σε αστικές περιοχές, οι οποίοι γίνονται μεγαλύτεροι σε σχέση με τους σπόρους των ίδιων φυτών που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει, επειδή καθώς ο αέρας παρασέρνει τους μικρότερους και ελαφρύτερους σπόρους μακριά, αυτοί κινδυνεύουν να πέσουν πάνω σε τσιμέντο ή σε άσφαλτο, οπότε το φυτό δεν θα αναπαραχθεί. Ενώ αν οι σπόροι είναι μεγάλοι και βαριοί, θα πέσουν κοντά στο χώμα που ζει το φυτό (σε κήπο, πάρκο κλπ).

Αυτό, κατά τους ερευνητές, σημαίνει ότι η διευρυνόμενη αστικοποίηση επιδρά στην πορεία της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη μας. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την πεποίθηση αρκετών επιστημόνων ότι η Γη εισέρχεται πλέον σε μια νέα γεωλογική εποχή, την Ανθρωπόκαινο, όπου οι άνθρωποι αφήνουν πλέον ανεξίτηλα το στίγμα τους και την κληρονομιά τους στο περιβάλλον.

«Αλλάζουμε την εξέλιξη της Γης και η αστικοποίηση παίζει ρόλο, σημαντικό ρόλο, σε αυτό», τόνισε η Αλμπέρτι.

