Η “τρομακτική” ομορφιά των πάγων που λιώνουν!

Κάθε καλοκαίρι πάνω στους πάγους της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής εμφανίζονται μικρές ή μεγαλύτερες “λίμνες” με καταγάλανο νερό, ως αποτέλεσμα των πάγων που λιώνουν… «Είχα πάντα πάθος για τον πάγο, λέει ο φωτογράφος Timo Leiber στον The Guardian. “Σε ένα ταξίδι μου στη Γροιλανδία είδα πόσο γρήγορα το τοπίο άλλαζε και θέλησα να περάσω ένα μήνυμα γι’ αυτό”.

Ο Timo Lieber πέταξε πάνω από τεράστιους πάγους στη Γροιλανδία και φωτογράφισε την απόκοσμη ομορφιά του τοπίου που είναι συνάμα και τρομακτική, καθώς καταδεικνύει πως η υπερθέρμανση οδηγεί στο λιώσιμο των πάγων και κατ’ επέκταση στην αλλαγή του περιβάλλοντος…















Category: Περίεργες Φωτογραφίες