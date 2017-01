H χιονισμένη Ακρόπολη και η Αθήνα ντυμένη στα λευκά

Το χιόνι που άρχισε να πέφτει χθες το απόγευμα της Δευτέρας δημιούργησε ένα λευκό σκηνικό στην Αττική. Η κίνηση χθες το βράδυ την ώρα της χιονόπτωσης ήταν ελάχιστη στον πόλη η οποία σήμερα ξύπνησε με τα φαινόμενα να έχουν υποχωρήσει, αλλά το χιόνι να έχει καλύψει τα πάντα. Για την ώρα ο «καιρός δείχνει να έχει ανοίξει» στην Αθήνα στην οποία κλειστά παραμένουν όλα τα σχολεία και το πρωί υπήρξαν κάποια προβλήματα στις μετακινήσεις.

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη χιονισμένη Αθήνα:

