Είναι τα μαλλιά που φωσφορίζουν η νέα μόδα του 2017;

Τα έντονα χρώματα στα μαλλιά μπορεί να ξεκίνησαν τα 70’s με την punk κουλτούρα και να επανεμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια στη μόδα, ωστόσο το 2017 φαίνεται πως τα πολύχρωμα μαλλιά περνούν σε…άλλο επίπεδο.

Δεν είναι λίγες οι γυναίκες που επιλέγουν τις εντυπωσιακές αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου ή του μπλε για να βάψουν τα μαλλιά τους. Ο κομμωτής Guy Tang σκέφτηκε, ωστόσο, έναν τρόπο για να δείχνουν ακόμη πιο εκκεντρικά τα μαλλιά. Με μία ειδική τεχνική και με βαφές από χρώματα neon, το χρώμα των μαλλιών τραβάει τα βλέμματα τόσο το πρωί, όταν παίρνει μία έντονη απόχρωση του πορτοκαλί, όσο και το βράδυ, όταν κάτω από black light, τα μαλλιά…φωσφορίζουν!

Ο Tang, βέβαια, προειδοποιεί πως είναι αρκετά δύσκολο να πετύχει κανείς το φωσφοριζέ αυτό αποτέλεσμα, ενώ συμβουλεύει τις γυναίκες να μην το δοκιμάσουν μόνες τους στο σπίτι.

Category: Περίεργα Νέα