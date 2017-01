Δύο λευκά σκυλιά έφεραν στον κόσμο μαύρα κουτάβια!

Η Jacqueline Arguello από το Τέξας έχει δύο κανίς λευκά και το θηλυκό ήταν έγκυος, ενώ όλη η οικογένεια περίμενε με αγωνία τη γέννηση των κουταβιών. Μόλις ήρθε η ώρα του τοκετού, το πρώτο σκυλάκι που γεννήθηκε ήταν μαύρο με αποτέλεσμα όλοι να παραξενευτούν. Ακολούθησε η γέννηση των υπόλοιπων και όλοι είδαν με απορία πως τα σκυλάκια ήταν μαύρα.

Η σκέψη όλων λοιπόν όπως ήταν φυσικό πήγε στη μαμά, που μάλλον είχε κάνει κάποια απιστία με μαύρο σκύλο. Ωστόσο, κανέναν δεν ενόχλησε αυτό, αφού τα κουτάβια ήταν υγιή και πολύ αγαπητά στους γονείς τους. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως μπορεί δύο λευκά σκυλιά να γεννήσουν μαύρα σκυλάκια εάν σε αυτά υπερισχύει το γονίδιο του μαύρου χρώματος από προηγούμενες γενιές.





Category: Περίεργες Φωτογραφίες