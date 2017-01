Δέντρο αναπτύσσεται σε σιδηροδρομικό σταθμό εδώ και 700 χρόνια!

Υπάρχει ένας σταθμός του τρένου στα προάστια βορειοανατολικά της Οσάκα της Ιαπωνίας, που αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος και η φύση μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ένα τεράστιο δέντρο το οποίο αναπτύσσεται εκεί εδώ και 700 χρόνια. Η ιστορία του μάλιστα έχει αρκετά στοιχεία δεισιδαιμονίας και αστικών μύθων.

Ο σταθμός Kayashima άνοιξε δίπλα στο δέντρο το 1910. Ωστόσο, μετά από 60 χρόνια η αύξηση του πληθυσμού απαίτησε την επέκταση του σταθμού κάτι που εγκρίθηκε το 1972. Το δέντρο ήταν να κοπεί για να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα δομή. Αλλά όποιος κι αν προσπάθησε να το κόψει κάτι πάθαινε! Τότε όλοι συνέδεσαν τα ατυχή γεγονότα με κάποια θεότητα και τελικά αποφασίστηκε αυτό να παραμείνει στη θέση του.











GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

Category: Περίεργες Φωτογραφίες