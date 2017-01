Casey: Η μικρή πόλη με τα μεγαλύτερα γλυπτά στον κόσμο!

Με λιγότερους από 3.000 κατοίκους, το Casey στο Ιλινόις μπορεί να είναι μεταξύ των μικρότερων πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα γλυπτά στον κόσμο. Μια κουνιστή πολυθρόνα, βελόνες πλεξίματος και ένα βελονάκι, ένα γραμματοκιβώτιο, ένα ζευγάρι ξύλινα παπούτσια, ένα νόμισμα, ένα κλουβί, ένα μολύβι και πολλά άλλα. Μάλιστα 8 από αυτά έχουν μια θέση στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.















Category: Περίεργες Φωτογραφίες