Φρούτα και λαχανικά σε παράδοξα σχήματα!

Δεν είναι λίγες οι φορές που η φύση μας εκπλήσσει με τα τερτίπια και τα παράδοξά της. Καλλιεργητές ανά τον κόσμο συνέλεξαν φρούτα και λαχανικά σε παράξενα σχήματα και μας εντυπωσίασαν. Ντομάτες, πατάτες, καρότα και λοιπά αγαπημένα τρόφιμα αναπτύχθηκαν στα κλαδιά και στους βλαστούς λαμβάνοντας παράδοξα μοτίβα που θυμίζουν κάτι διαφορετικό. Καρδιές, πάπιες, ανθρώπινες μορφές και λοιπά μάς αφήνουν άφωνους…































Category: Περίεργες Φωτογραφίες