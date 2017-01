Το “στοιχειωμένο” σινεμά της Ελλάδας

Απολαύστε μια πτήση πάνω από το Drive -in Σίνεμα στη Μαλακάσα Αττικής, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

Τι είναι όμως Drive in Σινεμά; Μια τάση που ήρθε από την Αμερική και έγινε μόδα και στην Ελλάδα τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Σταδιακά εγκαταλείφθηκε από τα μέσα του ’80 λόγω της εμφάνισης της βιντεοκασέτας. Σ’ αυτά τα σινεμά έβλεπες ταινία από το κάθισμα, τη ζεστασιά και την ιδιωτικότητα του αυτοκινήτου σου. Όλα τα αυτοκίνητα πάρκαραν σε χώρους μπροστά από τη “μεγάλη οθόνη” και η προβολή ξεκινούσε.

Σταδιακά ξεκίνησαν να προβάλλουν ταινίες δεύτερης κατηγορίας, κάτι που δεν προσέλκυε μεγάλο αριθμού κοινού ενώ στην συνέχεια οι ταινίες που επέλεγαν ήταν αυστηρώς ερωτικού περιεχομένου , με αποτέλεσμα σήμερα , οι περισσότεροι να τα θυμούνται σαν κινηματογράφους του πορνό . Οι πιο γνωστοί κινηματογράφοι ήταν το «creta drive», το «drive in» στην Αμμουδάρα καθώς και αυτό στην Μαλακάσα που βλέπετε στο βίντεο, το οποίο λειτούργησε μόλις 3 χρόνια , από το 1977 έως το 1980.

Σήμερα παρόλο που ο χώρος εκεί είναι άδειος και παραμελημένος, κατορθώνει να μεταφέρει στους ταξιδιώτες τις αναμνήσεις και το άρωμα μιας άλλης εποχής.

