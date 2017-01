Το πιο πολυτελές τρένο της Ευρώπης!

Το Venice Simplon Orient Express (VSOE) είναι ένα 5άστερο τρένο που αποτελεί ιδιοκτησία του δισεκατομμυριούχου Αμερικανού James Sherwood, ο οποίος θέλησε να συνδέσει το Λονδίνο με τη Βενετία για να δώσει τη δυνατότητα στους ευκατάστατους Βρετανούς να καταλύσουν στο ξενοδοχείο του στην ιταλική πόλη, το περίφημο Hôtel Cipriani.

Η διαδρομή διαρκεί 24 ώρες και η τιμή είναι περίπου στα 2.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων. Το τρένο θεωρείται το πιο πολυτελές στην Ευρώπη, καθώς ανακαινίστηκε πλήρως από τον ιδιοκτήτη του σύμφωνα με το στυλ του αυθεντικού Orient Express, γνωστό περισσότερο από τα βιβλία και τις ταινίες της Αγκάθα Κρίστι.



















Category: Περίεργες Φωτογραφίες