Το μικρότερο μνημείο στον κόσμο!

Στη ρωσική πόλη Τομσκ βρίσκεται το μικρότερο μνημείο σε δημόσιο χώρο στον κόσμο, ένας μπρούντζινος βάτραχος καθισμένος σε έναν βράχο.

Το γλυπτό είναι μόλις 44 χιλιοστά σε ύψος και έχει τον τίτλο “Το μνημείο με τον βάτραχο-ταξιδιώτη”, ενώ εγκαταστάθηκε το 2013 σε είσοδο ξενοδοχείου. Δημιουργός του είναι ο Oleg Kislitsky, που ήθελε να κατασκευάσει ένα μνημείο αφιερωμένο στους ταξιδιώτες και αποφάσισε ότι ο βάτραχος ήταν ό,τι έπρεπε για την ιδέα του. “Ο βάτραχος γενικά έχει αναφερθεί από πολλούς συγγραφείς και ποιητές στη Ρωσία, αποτελώντας σημαντικό θέμα στη λογοτεχνία, οπότε η επιλογή του ήταν η κατάλληλη”, λέει ο γλύπτης.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες