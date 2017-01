Τα 10 εντυπωσιακές δομές που αναμένονται το 2017

Εντυπωσιακές δομές σε όλο τον κόσμο και πανέμορφα κτήρια κατασκευάζονται μέσα στο 2017 και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Οι αρχιτέκτονες βάζουν τα δυνατά τους να κερδίσουν το θαυμασμό αλλά και να εκπληρώσουν τις δικές τους προσδοκίες. Δείτε τη λίστα με τα πιο απίθανα κτήρια που περιμένουμε να δούμε μέσα στο 2017.

Σιδηροδρομικός σταθμός Afragola, Νάπολη



Μουσείο Λούβρο στο Αμπού Ντάμπι



Lego Σπίτι, Βillund, Δανία



Μουσείο Zeitz Μοντέρνας Τέχνης στο Κέιπ Τάουν



Χωριό Huangshan Mountain, Ανχουέι, Κίνα



Ουρανοξύστης The Silo, Κοπεγχάγη, Δανία



Guardian Κέντρο Τέχνης, Πεκίνο, Κίνα



Διαμερίσματα 520 West 28th Street, Νέα Υόρκη



Μουσείο Yves Saint Laurent, Μαρακές



Πολιτιστικό Κέντρο Botin, Κανταβρία, Ισπανία



