Σπίτι χτισμένο μέσα σε βράχο!

Το σπίτι κατασκευάστηκε το 1986, στη Γιούτα και ονομάζεται “Cliff Haven”, ακριβώς επειδή είναι χτισμένο μέσα σε έναν βράχο. “Σε ένα από τα πιο όμορφα φαράγγια της Αμερικής, η κατοικία διαθέτει όλες τις ανέσεις που απαιτούνται και αποτελεί ιδανικό σπίτι για κάποιον που θέλει να ξεφύγει από την φασαρία της μεγαλούπολης και να ζήσει πιο κοντά στη φύση”, έτσι περιγράφεται η κατοικία που διατίθεται προς πώληση.

Συγκεκριμένα, είναι μόλις 20 λεπτά έξω από το Monticello, στο γραφικό Montezuma Canyon, και απόλυτα αυτάρκες. Το Cliff Haven καλύπτει 195 τετραγωνικά μέτρα, έχει ορθογώνιο σχήμα και διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και ένα γκαράζ τριών αυτοκινήτων. Απέξω το σπίτι μοιάζει να είναι χωμένο στον βράχο, καθώς κατασκευάστηκε μέσα σε μια υπάρχουσα φυσική σπηλιά με κοίλο άνοιγμα.













GD Star Rating

loading...

, 5.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες