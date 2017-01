Πώς θα ήταν ένα σπίτι στη Σελήνη!

Ο καλλιτέχνης Jorge Mañes Rubio σε συνεργασία με την ESA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος) παρουσίασε μια πρωτότυπη κατοικία που θα φιλοξενεί τους αστροναύτες στα ταξίδια τους στη Σελήνη. Πρόκειται για έναν τεράστιο θόλο που θα κατασκευαστεί επάνω στον κρατήρα Sackleton και θα προσφέρει τη δυνατότητα διαμονής, εργασίας και έρευνας. Ο “Ναός της Σελήνης” όπως ονομάζεται η κατασκευή, είναι μια πρώτη προσέγγιση μιας κατοικίας μακριά από την Γη, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί και να ολοκληρωθεί, η οποία πρωτίστως θα πληροί όλες τις ασφαλείς προδιαγραφές.















Category: Περίεργες Φωτογραφίες