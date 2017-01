Οφθαλμαπάτη σε μια παγωμένη λίμνη!

Ο Αndre Poineau πήγε μια βόλτα στην παγωμένη λίμνη Charlevoix στο Μίσιγκαν και τράβηξε δύο μοναδικές εικόνες με τον ίδιο να μοιάζει να περπατά πάνω στο νερό.

Στην πραγματικότητα ο 63χρονος άντρας περπάτησε πάνω στην παγωμένη επιφάνεια της λίμνης κρατώντας το φτυάρι του. Ο λόγος της εν λόγω εικόνας της λίμνης έχει να κάνει με την απουσία ανέμου στην περιοχή και με το πολύ κρύο που πάγωσε το νερό. Ωστόσο, η ψευδαίσθηση ότι κάποιος περπατά πάνω στο νερό με ευκολία είναι μεγάλη στον θεατή…

