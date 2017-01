Μαγευτικές φωτογραφίες από τρένα μέσα σε χιονισμένα τοπία

Το χιονισμένο τοπίο, σίγουρα, αποτελεί μία μαγευτική εικόνα. Ο φωτογράφος Tamás Rizsavi, μέσα από τη συλλογή φωτογραφιών από χιονισμένα βουνά, μας δίνει ακόμη πιο εντυπωσιακές εικόνες, που φαίνονται βγαλμένες από σκηνικό παραμυθιού.

Ο Rizsavi, συχνά, επιλέγει να πρωταγωνιστούν στις φωτογραφίες του τα τρένα. Αυτή τη φορά, συνδυάζοντας την αγάπη του για αυτά με τα εκπληκτικά χιονισμένα τοπία, μας ταξιδεύει μέσα από τις φωτογραφίες του στα κατάλευκα βουνά, ακολουθώντας τις ράγες του τρένου.

Category: Περίεργες Φωτογραφίες