Μαγευτικές φωτογραφίες από την παγωμένη λίμνη Βαϊκάλη

Στη νότια Σιβηρία βρίσκεται η παλαιότερη και η βαθύτερη λίμνη στον κόσμο, η λίμνη Βαϊκάλη. Με έκσταση 31.468 τ. χλμ. και βάθος 1.680 μ. η λίμνη αποτελεί ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, καθώς προσφέρει στους επισκέπτες ένα μαγευτικό θέαμα.

Τον χειμώνα, μέχρι και τον Μάιο, τα νερά της Βαϊκάλης παγώνουν δημιουργώντας ένα πραγματικό υπερθέαμα. Ο πάγος φτάνει μέχρι και τα 2 μέτρα, γεγονός που επιτρέπει σε όχημα μέχρι και 15 τόνων να περάσει από πάνω. Καθώς τα νερά παγώνουν διαφορετικά στα στρώματα του νερού, δημιουργούνται, επίσης, εκπληκτικά μοτίβα. Μάλιστα, σε κάποια σημεία τα νερά είναι τόσο καθαρά, που μπορεί κανείς να θαυμάσει το βυθό της λίμνης.

Σύμφωνα με τον μύθο, ο πατέρας της Βαϊκάλης είχε 336 γιούς-ποταμούς και μία κόρη, την Ανγκαρά. Όλοι οι γιοί έρρεαν στην Βαϊκάλη, αλλά η κόρη ερωτεύτηκε τον Γενισέι, έναν άλλον ποταμό της Ρωσίας, και ξεκίνησε να μεταφέρει όλο το νερό του πατέρα της σε αυτόν. Ως απάντηση, ο πατέρας έριξε έναν τεράστιο βράχο μέσα στην κόρη του και την καταράστηκε. Ο βράχος, που ονομάζεται η Λίθος των Σαμάνων, βρίσκεται στην Ανγκαρά και θεωρείται η αρχή της.

Η εντυπωσιακή λίμνη έχει συνδεθεί και με άλλους παραδοσιακούς θρύλους, ενώ θεωρείται ιερή από τους Μογγόλους.

GD Star Rating

loading...

, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Category: Περίεργες Φωτογραφίες