Κτήρια με παράξενη εμφάνιση!

Εντυπωσιακά κτήρια στον κόσμο που μοιάζουν τρομακτικά, βγαλμένα από ταινία επιστημονικής φαντασίας ή θρίλερ. Σημαντικές δομές που εμπνεύστηκαν οι αρχιτέκτονες για να εντυπωσιάσουν τον κόσμο και αποτελούν σήμα-κατατεθέν στις πόλεις όπου βρίσκονται…

Δημαρχείο Φιλαδέλφειας, ΗΠΑ



Polygone Ριβιέρα, Γαλλία



Mahanakhon Tower, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη



Buzludzha, Βουλγαρία



Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας, Βερολίνο, Γερμανία



Μουσείο Riverside, Γλασκόβη, Ηνωμένο Βασίλειο



Καθολική Εκκλησία, Paks, Ουγγαρία



Maison St Cyr, Βρυξέλλες, Βέλγιο



Bahnhof, Στοκχόλμη, Σουηδία



Fort Alexander, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία



Dc Tower Ι, Βιέννη, Αυστρία



Καθεδρικός ναός Κλερμόν-Φεράν, Κλερμόν-Φεράν, Γαλλία



Εθνική Βιβλιοθήκη Λευκορωσίας, Μινσκ, Λευκορωσία



Category: Περίεργες Φωτογραφίες